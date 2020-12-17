Запланировать перелет на зимний отдых предлагает авиакомпания S7 Airlines со скидкой 50%. Также перевозчик с такой же скидкой предлагает спланировать путешествия на весенний и летний периоды.

Пресс-служба авиакомпании S7 Airlines сообщает, что распродажа авиабилетов запланирована на 17 и 18 декабря . Сниженные цены будут доступны на направления, по которым летают самолеты перевозчика с 21 декабря.

С начала декабря в расписании S7 Airlines появилось больше рейсов по внутренним направлениям, привлекательным для любителей активного зимнего отдыха, – к склонам Красной поляны, Архыза, Домбая, Урала, Шерегеша и Камчатки. Все они – в числе самых выгодных предложений.

Например, перелет в экономическом классе туда-обратно на рейсах S7 Airlines в Сочи из Москвы доступен от 4 000 руб., из Новосибирска – от 10 008 руб., из Иркутска – от 13 938 руб. Отправиться в Минеральные Воды можно за 2 760 руб. из Москвы, за 10 038 руб. из Новосибирска. Билеты на новый для москвичей рейс S7 Airlines в Магнитогорск – от 4 614 руб., полет для новосибирцев – от 7 000 руб. Специальное предложение распространяется и на перелеты к курортам азиатской части России. Максимальные скидки до 50%.