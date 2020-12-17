Президент России Владимир Путин на ежегодной Большой пресс-конференции, которая проходит сейчас в прям эфире, ответил на вопросы генерального продюсера канала RTVI Сергея Шнурова. В частности господин Шнуров, которого глава государства с ходу окрестил «начинающим журналистом», поинтересовался, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу во вторых выборах.

Путин назвал данный вопрос провокацией, и заверил, что российские хакеры не вмешивались в выборы в США, как впрочем и другие внутренние дела этого государства.

-Это все домыслы, которые призваны испортить отношения между странами, — сказал президент, — Такие слухи — просто повод не признать легитимность президента США по внутриполитическим соображениям.

Так же Шнуров поинтересовался, готова ли Россия предоставить убежище покидающему свой пост Дональду Трампу, если возникнет такая необходимость. И припомнил, как наша страна приняла перебежчика Сноудена.

Владимир Путин ответил, что у Трампа нет необходимости просить политического убежища в России, тем более на последних выборах за него проголосовали почти 50% избирателей.

-У Трампа большая база поддержки, он не собирается уходить из политики, — высказал свое мнение глава государства.

Также в ходе пресс-конференции президент России выразил надежду, что новый президент США Джозеф Байден разберется в ситуации между его страной и Россией, и с ним, как с опытным политиком, удастся решить часть возникших между нашими государствами проблем.

Марина Хоружая