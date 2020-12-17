Вчера стало известно, что с 18 декабря 2020 года будет изменен маршрут № 49М. Раньше маршрутки с таким номером курсировали от станции Придача до Перинатального центра, но в связи с решением властей «улучшить транспортное обслуживание воронежцев», маршрутка больше не будет ездить на Левый берег. Воронежцы безусловно очень «порадуются» такому решению властей, особенно учитывая, то это единственный маршрут на котором можно было доехать из этого района до Шишкова без пересадок.

Теперь воронежцам, проживающим в районе Авиазавода и остановок от ДК Кирова до Ильича, придется добираться в тот конец города с пересадками. Ближайшей остановкой, откуда отправляется маршрутка, проходящая через Транспортную и Шишкова, будет Ильича (там находится конечная 18-го маршрута, который движется в вышеозначенном направлении). И если новость о новых автобусах порадовала воронежцев, то решение властей отобрать у них прямой маршрут до дальнего Коминтерновского района, у жителей Левобережья вызвала негодование. Учитывая, что финансовое положение у народа сейчас и так не завидное, тратиться на две маршрутки для среднестатистического воронежца, удовольствие сомнительное.

Теперь от Перинатального центра 49М будет идти через Коминтерновский и Центральный районы (где и так транспорта в избытке), и заканчивать свой маршрут у главного корпуса ВГУ.

Новая схема движения маршрута 49М теперь выглядит так:

Автобусы будут ездить от остановки «Перинатальный центр» по улицам Академика Королева, Горина, Олифиренко, Чудесной, 1 Мая, площади Советов, улицам 65-летия Победы, Независимости, Композитора Ставонина (до улицы Маршала Голикова), Историка Костомарова, Антонова-Овсеенко, Хользунова, Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Маршала Жукова, бульвару Победы, улицам Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Университетской площади до остановки «ВГУ».

В обратном направлении – по Университетской площади, улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Шишкова, бульвару Победы, улицам Маршала Жукова, Генерала Лизюкова, Владимира Невского, Хользунова, Антонова-Овсеенко, Историка Костомарова, Композитора Ставонина (до улицы Маршала Голикова), Независимости, 65-летия Победы, площади Советов, улицам 1 Мая, Чудесной, Олифиренко, Горина, Академика Королева до остановки «Перинатальный центр».

Юлия Киреева