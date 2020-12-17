Как сообщил по итогам уходящего года Forbes, рост благосостояния богатейших людей мира составил 20%. Как сообщает издание, во многих странах богатейшие люди мира увеличили совокупное состояние на 1,9 трлн. долларов. Россия в этот список не вошла.

Несмотря на то, что большую часть года весь мир находился в условиях пандемии, более 2200 миллиардеров в мире стали богаче. На сегодняшний день, совокупное состояние самых богатых людей планеты по подсчетам Forbes составляет 11,4 трлн. долларов, тогда как к концу прошлого года оно составляло 9,5 трлн. долларов.

Наибольший рост благосостояния показали китайские миллиардеры (60%), среди которых лидирует Чжун Шаньшань (владелец компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring). Его состояние которого выросло с апреля по декабрь с 2 до 62,5 млрд. долларов. Среди американских богачей больше всех повысил свой капитал основатель SpaceX и Tesla Илона Маска, которому удалось разбогатеть за неполный год на 17 млрд. долларов (сейчас он занимает 3-е место в списке самых богатых людей планеты). Из французских миллиардеров отличились владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно, а также совладелица L’Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс, обеспечившие больше половины прироста совокупного капитала богатейших французов (им досталась 3-я строка в рейтинге по росту капитала в 2020 году).

В результате, список страны, где наиболее всего отличились миллиардеры, выглядит следующим образом:

Китай (+750 млрд. долларов)

США (+560 млрд. долларов)

Франция (+95 млрд.долларов)

Индия (+75 млрд.долларов)

Гонконг (+60 млрд.долларов)

Германия и Япония (+55 млрд.долларов)

Сингапур (+45 млрд.долларов)

Австралия (+35 млрд.долларов)

Швеция (+30 млрд.долларов)

Марина Хоружая