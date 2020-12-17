Сегодня, 17 декабря, стало известно, что коронавирус унес жизнь еще одного известного воронежца. На 78-м году жизни скончался декан факультета компьютерных наук ВГУ , руководивший факультетом на протяжении 21 года, доктор физико-математических наук Эдуард Алгазинов. После того, как Эдуард Алгазинов заразился ковидом, у него начались осложнения. Справиться с ними его организм не смог. Попрощаться с деканом факультета студенты, коллеги и близкие смогут завтра, 18 декабря, на Лесном кладбище. Начало панихиды в 11.00

Марина Хоружая