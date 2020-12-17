Уроженец Воронежа Константин Дебликов, который считается самым известным киборгом России, снял видео в стиле новой игры этого года Cyberpunk 2077 (в игре действие разворачивается в будушем, где люди могут устанавливать себе различные киберимпланты), касающееся современного протезирования. Как говорит наш земляк, ролик привлекает внимание к проблемам людей с протезами.

Сам Константин лишился кистей обоих рук еще в 2014 году, в результате несчастного случая. Вместо рук у него — бионические протезы, поэтому наш земляк не понаслышке знаком с проблемами современного протезирования. Он с сарказмом подошел к данной проблеме — выступив в качестве главного героя ролика «Бионические протезы» , он показал, как протез может отклеиться в самый неподходящий момент и придется бежать за скотчем.

На своей странице в Инстаграм Константин написал, что это только в играх, фильмах и книгах бионические протезы возвращают людям утраченные возможности и даже превращают инвалидов в суперлюдей, расширяя их возможности с помощью протезов. Насмотревшись таких фильмов люди считают, что протезы такие крутые и функциональные, и надеются получить такой же результат.

-К сожалению, протезы научились делать пока только красивыми, а функционал и исполнение у них по-прежнему так себе. Поэтому скотч и изолента играют важную роль в жизни современных киборгов, – написал воронежец.

По словам Константина Дебликова, этот ролик ему помогла снять подмосковная студия Anvil frame. Причем, абсолютно безвозмездно — уж очень им понравилась идея нашего земляка.

Марина Хоружая