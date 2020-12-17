На сайте Главного управления МВД России по Воронежской области появилась информация о задержании руководителя отдела по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского муниципального района. Как выяснилось, в июне текущего года, 50-летняя чиновница, злоупотребив своими полномочиями, выдала 49-летнему мужчине дубликат аттестата о среднем общем образовании и приложение к нему. Согласно изготовленному ей документу, местный житель получил образование в одной из школ района.

Против чиновницы из администрации Панинского района было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Женщина была задержана сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Панинскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. За противоправные действия, совершенные по данной статье, чиновница может угодить за решетку на срок до 2 лет.

В данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Хоружая