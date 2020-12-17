Сегодня, 17 декабря, президент России Владимир Путин пообещал россиянам к Новому году выплатить на детей до 7 лет по 5 тысяч рублей. Указ об этом глава государства подписал сегодня.

Как сообщил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский такие выплаты получат порядка 12 миллионов детей. По будет выделено около 60 миллионов рублей. По словам чиновника, если в бюджете денег не хватит, они будут выделены из резервного фонда.

Тем, кто уже получал в этом году выплаты на детей до 3 и с 3 до 16 лет, для получения выплат ничего делать не нужно — они будут начислены автоматически. Если же такие выплаты не оформлялись, или изменился номер счета, то на портале Госуслуг можно ознакомиться с порядком получения новогодних выплат. Гражданам нужно будет просто написать заявление. Это касается и тех родителей, чьи дети появились на свет после 1 июля включительно.

Деньги получат все дети до 7 лет включительно. Но если ребенку исполнится 8 лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года, ему тоже положена данная выплата.

Марина Хоружая