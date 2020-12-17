За последние 7 дней в Воронежской области почти 5 тысяч пациентов, которые лечатся на дому, получили бесплатные лекарства от ковида.

В период с 11 по 17 декабря медикаменты, предназначенные для того, чтобы вылечиться от коронавируса получили 4 983 воронежских пациента, проходящих лечение амбулаторно. Напомним, что выдача бесплатных лекарств стартовала в регионе 16 ноября, и это время их получили 13 600 воронежцев.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что для того, чтобы получить бесплатные лекарства от ковида, нужно обратиться к лечащему врачу. Это касается больных с легкими и среднетяжелыми формами COVID-19 (в том числе и вирусными пневмониями, которые лечатся на дому).

Как сообщил сегодня на заседании регионального оперштаба по коронавирусу глава облздрава Александр Щукин, 15 декабря из федерального бюджета нашей области выделили еще 48 млн. рублей на бесплатные медикаменты для коронавирусных больных.

Только вот почему-то все чаще больным с признаками коронавирусной инфекции, врачи ставят банальное ОРВИ и через 5 дней выписывают на работу. Естественно, никаких медикаментов таким больным не выдают. Только вот когда у людей начинаются осложнения и они идут делать тест платно, за собственные деньги, либо же деньги работодателя, тест оказывается положительным. А тем временем выписанный терапевтом пациент «с ОРВИ» успевает заразить уже чуть ли не половину рабочего коллектива. В общем, ситуация не сильно изменилась — то бесплатных тестов не добьешься, то диагноза. А как говорится, нет диагноза — нет и лекарств! Может быть терапевтам дали задание «сверху» экономить бюджетные деньги?

Юлия Киреева