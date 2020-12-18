Сегодня, 17 декабря, Евросоюз официально продлил санкции против нашей страны, которые были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и конфликта с Украиной. С того момента ограничения меры, действующие в отношении отдельных секторов российской экономики, продлевались неоднократно. Сегодня стало известно, что они будут продлены еще на пол года (до 31.07. 2021)

О том, что саммит глав государств Евросоюза принял решение продлить экономические санкции против России, стало известно еще неделю назал. Причем данное решение принималось на саммите без обсуждения, оставалась лишь формальность — утвердить его Совету ЕС.

В конце ноября представитель делегации одной из стран Евросоюза уже намекал на продление санкций. Мол, лидеры стран решили, что существенного прогресса после введения санкций пока не последовало, поэтому нужно их продлить (речь идет о минских переговорах по урегулированию конфликта на Украине).

Срок действия введенных ограничений истечет 31 января 2021 года.

Марина Хоружая