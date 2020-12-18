Главный санврач Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что за последнюю неделю в регионе на на 13% поднялся уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Вспышка ОРВИ наблюдается в 11 муниципальных районах области, наиболее пострадавшие из которых Бобровский, Эртильский, Ольховатский, Рамонский и др.

Наиболее болезненными оказались дети — из 11 662 заболевших, количество пациентов до 14 лет составило 4.5 тысячи человек. Так же, большинство тех, у кого в последствие был обнаружен коронавирус, обращались к врачам с клиническими проявлениями ОРВИ ( увеличение на 7% по сравнению с предыдущей неделей).

Как рассказал Игорь Михантьев, уменьшилось количество обращений по поводу бессимптомного течения коронавируса (на 4%) и снизилось количество пациентов с пневмониями (на 3%). Также среди воронежцев пожилого возраста (65+) наметилось снижение заболеваемости на 4%.

Марина Хоружая