В Воронеже назвали отрасли, где выросла заболеваемость Covid-19
Отрасли, где за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом, навали в Воронежской области.
Поданным регионального оперативного штаба, заболеваемость COVID-19 выросла среди воителей транспорта. Увеличение составило 41%. В образовательной сфере рост составил 21%.
Также выросло число заболеваний среди офисных работников организаций различных отраслей. Там рост оказался самым большим – 44 %.
Фото pixbay.com
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