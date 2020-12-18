Отрасли, где за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом, навали в Воронежской области.

Поданным регионального оперативного штаба, заболеваемость COVID-19 выросла среди воителей транспорта. Увеличение составило 41%. В образовательной сфере рост составил 21%.

Также выросло число заболеваний среди офисных работников организаций различных отраслей. Там рост оказался самым большим – 44 %.

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