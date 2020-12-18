Лучшим кинофильмом в России стала работа режиссера Гая Ричи «Джентльмены».

Такие данные приводит портал Кино Mail.ru, который составил рейтинг по выставленным оценкам зрителей.

Серебро досталось картине Греты Гервиг «Маленькие женщины», третье место фильма Кристофера Нолана «Довод».

В опросе по «импортным» сериалам первое место взяла работа от Netflix «Ход королевы». Среди отечественных россияне отдали предпочтение «Перевалу Дятлова».

Сыгравший главную роль в фильме «Холоп» Милош Бикович стал актёром года. Среди женщин это звание досталось актрисе Виктории Исаковой.

Кадр из фильма «Джентльмены» © Кинопрокатная компания «Вольга»