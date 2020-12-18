«Лада» насмерть сбила пожилую женщину на переходе в Воронежской области
68-летняя женщина погибла в ДТП, которое произошло 17 декабря в Лисках.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, происшествие случилось в 18.30 на переходе на улице Лысенко.
Автомобиль «Лада-211540», которым управлял 70-летний мужчина из Острогожского района, сбил переходившую дорогу пенсионерку.
Женщина скончалась на месте аварии.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото pixbay.com
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