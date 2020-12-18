В Воронежской области в предстоящие выходные будет оказывать влияние на погоду западный циклон, который принесет осадки и временное потепление.

По прогнозам синоптиков, в Воронеже 19 декабря в субботу, будет снег, пасмурная погода и относительно тепло. Температура воздуха днем 1 градус мороза, ночью до -2 градусов.

20 декабря, в воскресенье, жителей областного центра ждет небольшое похолодание до – 3 градусов. Метеорологи прогнозируют небольшой снег и облачность. Ночью до 6 градусов ниже нуля.

Фото «Вести ПК»