Российские экспортеры при отправке пшеницы на экспорт столкнулись с проблемами. Один из поставщиков зерна пожаловался на то, что на таможне задерживают грузы для досмотра на срок до 10 дней. Другой сообщил о возникших сложностях при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики. Возникли трудности и с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов. У таможенников возникают вопросы по весу партий зерна. Чот касается проблем с вагонами, то это может быть связано с элементарной перегруженностью железной дороги.

По всей видимости, такая ситуация сложилась на фоне объявленных квот и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года.

Эксперты говорят, что таможенные процедуры затягивают оформление документов и проверку грузов. Торговые компании начинают испытывать волнение по этому поводу, ведь бездействие таможенных служб увеличивает риск превышения сроков поставок. Кроме того, увеличиваются транспортные расходы. При этом Федеральная таможенная служба заверяет, что ни о каких проблемах, связанных с экспортом пшеницы, они не знают. Однако подобные проверки могут привести к необходимости разгрузки судов и повторном взвешивании, что безусловно станет настоящей катастрофой для торговцев.

Напомним, что согласно информации Федерального агентства новостей, объем сельхозпроизводства в период с января по октябрь текущего года, вырос на 1,8% (в годовом исчислении), и достиг 5.15 трлн. рублей. По прогнозам аналитиков, урожай зерновых по итогам 2020 года, превысит в нашей стране 130 млн. тонн.

Марина Хоружая