28, 5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за минувшие сутки.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные федерального оперативного штаба, скончались от последствий инфекции 611 пациентов.

Издание отмечает, что уровень выявленных за сутки пациентов с коронавирусом второй день подряд превышает 28 тысяч человек. Это началось после небольшого снижения. Также увеличилось число летальных случаев.