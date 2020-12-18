В России за сутки скончались от коронавируса 611 человек
28, 5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за минувшие сутки.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные федерального оперативного штаба, скончались от последствий инфекции 611 пациентов.
Издание отмечает, что уровень выявленных за сутки пациентов с коронавирусом второй день подряд превышает 28 тысяч человек. Это началось после небольшого снижения. Также увеличилось число летальных случаев.
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