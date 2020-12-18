Вчера, 17 декабря, CAS принял опубликовал на своем сайте решение о том, что российским спортсменам, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещается в течение ближайших двух лет выступать на крупных международных соревнованиях под флагом своей страны. Также в санкционный пакет вошел запрет посещать Олимпийские и Паралимпийские игры российским чиновникам. Единственное исключение для данных правил — личное приглашение представителей российской власти принимающей страной (главой государства или премьер-министром).

Данным решение спортивный арбитражный суд урегулировал спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое наложило на нашу страну пакет санкций. Однако WADA просило ввести вышеозначенные санкции на 4 года, но СAS принял решение ограничить российских спортсменов на 2 года, в результате чего запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года.

При этом, выступление наших спортсменов в нейтральном статусе — не запрещено. Однако если на форме спортсмена присутствует на любом языке название нашей страны, фраза «нейтральный спортсмен» должна отображаться на английском языке так, чтобы она была не менее заметна, чем слово «Россия».

Помимо прочего, РУСАДА должно выплатить WADA штраф.

Однако, глава олимпийского комитета Станислав Поздняков считает, что каких-либо оснований для санкций нет, а министр спорта России Олег Матыцин счел некорректным распространение санкций на госслужащих.

Марина Хоружая