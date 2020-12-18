Число детей, которые получит право на получение «новогодней» выплаты в 5 тысяч рублей, в Воронежской области составляет 186 919.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФР, одни воронежцы получат деньги после подачи заявления, другие – автоматически.

Напомним, что президент России Владимир Путин вчера, 17 декабря, во время «большой пресс-конференции» сообщил о том, что семьи с детьми до 7 лет получат к Новому году выплату в 5 тысяч рублей.