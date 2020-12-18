По предварительным итогам текущего года, который из-за пандемии коронавируса стал для всех очень сложным, российская фитнес-индустрия «не досчиталась» 65-ти млрд. рублей прибыли. Более того, отрасль потеряла порядка трети игроков и пятую часть сотрудников (140 тысяч из 768 тысяч человек). Такая информация была предоставлена национальным фитнес-сообществом.

Только за период локдауна российская фитнес-индустрия потеряла 51. 38 млрд. рублей (во втором квартале текущего года падение выручки составило 41. 75 млрд. рублей, в третьем — 9. 63 млрд. рублей). Зато за это время в нашей стране успела сформироваться культура онлайн-тренировок (большинство клубов предлагало бесплатные онлайн-занятия), что дало старт гибридным фитнес-продуктам, сочетающих онлайн и офлайн занятия.

Сейчас отрасль, пытается как-то адаптироваться к сложившейся ситуации — проводит новый набор сотрудников, пытается договориться с партнерами… Кроме того, клубы пытаются разнообразить линейку клубных карт, увеличив их срок действия, либо расширив спектр услуг текущим клиентам в качестве подарка. К примеру, в одном из воронежских клубов сделали возможным оплачивать лишь посещаемые визиты, а также запустили тренировки с онлайн-наставником. Другой клуб предоставил клиентам возможность аренды клуба, чтобы люди могли заниматься только в кругу близких.

А что делать? Нужно как-то приспосабливаться к сложившимся условиям, нужно выполнять поставленные президентом перед отраслью задачи — к 2030 году привлечь 70% россиян к занятиям спортом. В ноябре и начале декабря национальным фитнес-сообществом уже была отмечена положительная динамика, которую связывают с созданием оздоровительных программ, которые сейчас повсеместно создаются в клубах. В результате продаже клубных карт по стране только в ноябре выросли почти на 6%, а посещаемость — почти на 10%.

Марина Хоружая