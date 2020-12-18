На большой пресс-конференции, которую вчера, 17 декабря, провел Владимир Путин, глава государства сообщил, что в следующем году предполагается проиндексировать пенсию на 6.3% (что выше официального уровня инфляции) Правда, с оговоркой — если в бюджете хватит средств. Помимо повышения пенсии президент говорил еще и о том, что помимо индексации важны и другие виды помощи отдельным категориям пенсионеров.

Президент припомнил, что в СССР у работающих пенсионеров вообще не было пенсий, но в сегодняшних неблагоприятной эпидемиологической обстановки, индексация очень важна и государство сделает все, чтобы ее обеспечить.

Напомним, что в октябре аналитики подсчитали, что индексация пенсий работающим пенсионерам обойдется государству примерно в 200 млрд. рублей ежегодно (в виде трансфертов в бюджет ПФР). В конце октября глава Министерства финансов Антон Силуанов выступал против индексации пенсий работающим пенсионерам. Мол, зарплаты в последние годы растут, поэтому индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо. О том, что пенсионеры работают не от хорошей жизни, министр видимо не подумал. Да и зарплаты растут только у бюджетников, а пенсионеры подрабатывают в основном в коммерческих структурах, где зарплаты только снижаются.

Марина Хоружая