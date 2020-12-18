Как сообщили в мэрии, в течение суток движение по всем 6 полосам на виадуке на улице 9 Января будет открыто. В данным момент подрядчики заканчивают демонтаж временных бетонных и водоналивных блоков, после чего районный комбинат благоустройства Ленинского района будет чистить от снега проезжую часть.

Последнее, что предстоит сделать подрядной организации — завершить укрепление откосов сооружения и установить шумозащитные экраны. Впрочем, эти работы можно закончить и после открытия путепровода, так как препятствовать движению они не будут.

Напомним, что благодаря реконструкции на виадуке было увеличено количество полос для движения автомобилей — теперь их по три в каждом направлении. Кроме того, были расширены тротуары для пешеходов по обеим сторонам сооружения.

Марина Хоружая