Вчера в ходе большой пресс-конференции Путин анонсировал очередные выплаты на детей. С 1 января 2021 года, по указу президента, будут увеличены пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Президент рассказал, что выстроена целая программа поддержки семей с детьми. От 0 до 1.5 лет, от 1.5 до 3 лет и от 3 до 7. Для первой группы мы ввели пособие (если у каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов, такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума на каждого ребенка). Для второй группы, при условии того, что родители так же малоимущие, было предоставлено право получить деньги из собственного маткапитала. А для детей от 3 до 7 лет мы введено следующее правило: если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, на детей выплачивается по 0.5 ПМ. Однако 1 января, по заверению президента, эти выплаты будут увеличены вдвое — каждый ребенок малообеспеченных родителей будет ежемесячно получать по одному ПМ.

Также мы уже сообщали о том, что вчера Владимир Путин объявил о единоразовых новогодних выплатах по 5 тысяч на каждого ребенка до 8 лет.

Самое удивительное, что Владимир Путин будто бы забыл о детях старше 8 лет. Хотя они и едят больше (тех, кому до 1.5 лет обычно вскармливают грудным молоком и им пособия нужны в последнюю очередь) и в школу ходят. Подростковый организм затрачивает больше энергии, которую необходимо чем-то пополнять. Особенно, если ребенок посещает спортивные секции (за которые, кстати, тоже нужно платить!) Плюс в возрасте от 9 до 14 лет дети постоянно растут, и им нужно постоянно обновлять одежду и обувь. Даже если это делать в секонд-хенде, средства все равно потребуются. Да и школьные сборы, покупки дополнительных тетрадей, атласов, контурных карт и проч. — все требует финансовых вливаний. Детям до 7 лет всего этого не требуется, поэтому не понятно, чем руководствовались госчиновники, принимая такие решения.

Глава государства также напомнил, что сейчас россияне получают повышенные выплаты по безработице, из-за того, что ее уровень поднялся на фоне пандемии (на сегодняшний день он составляет 4,7%-6,3%).

Марина Хоружая