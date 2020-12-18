Полиция устанавливает личность мужчины, которые пострадал в ДТП в Воронеже.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, происшествие случилось в 7 утра на улице 9 Января. Там Автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 65-летнего водителя, сбил переходящего дорогу мужчину лет сорока.

Пешеход потерял сознание и был доставлен в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.