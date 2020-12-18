Помощь оказал депутат от «Единой России»

Депутаты всех уровней ведут активную работу в рамках Волонтерского центра регионального отделения партии «Единая Россия». Помощь оказывается гражданам, медицинским и социальным учреждениям. Особое внимание парламентарии уделяют воронежцам пожилого возраста, в числе которых и ветераны Великой Отечественной войны.

К депутату Воронежской городской Думы, члену фракции «Единой России» Александру Чуфиневу в ходе одного из приемов, который парламентарий проводил на своем избирательном округе, обратился фронтовик Харитон Кондусов с просьбой оказать содействие в замене окна в доме. Пожилой мужчина пояснил, что проживает в частном доме в микрорайоне Масловка. В его комнате старое деревянное окно и зимой оно продувается. Ветеран попросил установить ему пластиковое окно.

Александр Чуфинев оперативно отреагировал на просьбу Харитона Родионовича. К пожилому мужчине направили рабочих, которые сделали необходимые замеры и пластиковое окно уже установлено.

«К большому сожалению с каждым годом фронтовиков становится все меньше. Не легко им сейчас в период пандемии, ведь именно пожилые люди находятся в группе риска. Те кто прошел войну, сделали для нас самое важное – они отстояли нашу свободу, наше право на жизнь, и мы должны оказывать им постоянную помощь и поддержку. Это самое малое, что мы можем сделать для них»,-отметил Александр Чуфинев.

Харитон Кондусов родился 01.10.1926 года . Воевал в Белоруссии, Прибалтике. Звание — старший сержант сапёрных войск, радиосвязь. Имеет следующие награды: Орден Красной Звезды, орден Октябрьской революции и 10 медалей.

Добавим, что в Год памяти и славы, под патронажем партии «Единая Россия» создается единая база данных фронтовиков, которая содержит сведения о каждом ветеране, о проблемах, с которыми они сталкиваются, а также статусе решения таких вопросов.

Источник фото: пресс-служба ВРО ВПП «Единая Россия»