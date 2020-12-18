Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, почему многие коронавирусные больные после выписки вновь попадают под госпитализацию. Как выяснилось, многие перестают пить лекарства, которые врачи им прописывают принимать амбулаторно, сразу после того, как чувствуют облегчение.

В базе данных Journal of the American Medical Association отмечено, что у 27% наблюдаемых врачами пациентов возникал рецидив болезни именно из-за недолеченной инфекции. По словам доктора, если слишком рано прекратить терапию болезнь может вернуться. Также доктора рекомендуют избегать переохлаждения, не перегружать организм физическими нагрузками и снизить количество жирной, сладкой, острой и соленой пищи. А еще нужно как минимум на месяц отказаться от употребления алкогольных напитков, которые нейтрализуют действие лекарств.

Марина Хоружая