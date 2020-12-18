В наступающем году государство решило взять под свой пристальный контроль оборот наличных средств россиян. По наблюдению экспертов, на территории нашей страны заметно выросла доля наличных расчетов, и как выяснилось, зачастую с этих денег налоги не платятся.

С нового года теперь будут отслеживать не только передвижения денежных средств по счетам, но и оплаты, переводы и снятие денег в банкоматах. Кроме того, будут взяты под контроль почтовые переводы, а также снятие наличных с телефона на сумму от 100 тысяч рублей. Ожидается, что попадут под контроль все наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму свыше 3 млн. рублей, а также за крупные переводы по ипотеке и аренде.

По словам финансового аналитика Александра Разуваева, будет ужесточен контроль за операциями, превышающими 600 тысяч рублей.

Таким образом государство планирует бороться с теневым оборотом денежных средств. Планируемые нововведения отразятся прежде всего на бизнесе.

Марина Хоружая