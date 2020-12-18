Сегодня в группе ВКонтакте Вести Воронеж опубликовал страшное фото. «Памятник всему 2020 году», — гласила подпись. Это чудесное творение рук неизвестного умельца установил в Нововоронеже.

В комментариях под постом люди уже начали писать, что такую жуть детям показывать нельзя. На наш взгляд, и не у каждого взрослого психика выдержит взглянуть в глаза этой железной леди.

К слову, скульптура «Аленка» была создана к 250-летию нововоронежского села Новая Аленовка.

Существует предание, что некая дева по имени Аленка привела из-под Лебедяни людей к красивому месту у ручья, чтобы основать там селение. Однако саму девушку вскоре убил разбойник Кудеяр, а село было названо в часть героини Аленовкой.

Роста железная Аленка выдалась гренадерского — и как Кудеяр мог с ней справиться? Да и вид у нее такой, что увидев, хочется бежать сверкая пятками.

-Посмотрите в эти широко распахнутые глаза. Кажется, в них все события истекающего года. Каждый из нас – немного Алёнка, — написали авторы поста.

Марина Хоружая

Фото опубликовано в группе ВК «Вести Воронеж»