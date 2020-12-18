Сегодня стало известно о том, что телеканал ТНТ решил закрыть свой самый долгоиграющий проект «Дом-2», который шел 16 лет. Последний двухчасовой выпуск телешоу выйдет в эфир 30 декабря в 22.00

По словам гендиректора проекта Александр Расторгуев, «Дом-2» не совсем закрывается — он просто не будет выходить на канале ТНТ. Теперь на канале в это время будет выходить линейка из пяти программ в жанре стендап.

Генеральный директор канала Роман Петренко рассказал, что за эти годы телевизионное пространство сильно изменилось, и интересы зрителей тоже. Сейчас России существует более 400 телеканалов, плюс внимание потенциальных телезрителей отбирают соцсети и YouTube. И чтобы выжить в это нелегкое время, руководство канала решило сфокусироваться на тех программах, которые составляют суть суть бренда ТНТ.

Марина Хоружая