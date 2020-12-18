Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против нашей страны. На сей раз Министерство торговли США добавило в санкционный список две российские компании, которые через болгарскую MTIG (ее тоже внесли в черный список), приобретали американские электронные компоненты. Речь идет о компаниях «Космос комплект» и «Совтест комп». Генеральный директор вышеозначенных компаний Ильяс Сабиров также стал для американцев персоной нон-грата.

Как выяснилось, деятельность компании «Совтест комп», зарегистрированной в 2000 году, связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий, а «Космос комплект», основанный в 2011 году, специализируется на производстве частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Глава компаний Ильяс Сабиров рассказал, что получал летом предупреждение от российского МИДа о возможных санкциях, но толком не понял, что это будут за списки.

Бизнесмен с оптимизмом смотрит в будущее и уверяет, что санкции не отразятся на деятельности его компаний.

При этом Сабиров поведал, что «Космос Комплект» имел «статус брокера стратегической продукции США» и лицензию Госдепа на локализацию производства радиационно-стойких микросхем для нужд Минобороны, «Росатома» и «Роскосмоса» (данная лицензия действует до 2021 года). Однако, решение Минторга США поставило точку на перспективе дальнейшего продвижения этого взаимовыгодного сотрудничества.

Марина Хоружая