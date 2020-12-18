Сегодня, 18 декабря, в посольстве Азербайджана в России сообщили, что до 1 марта будет закрыта сухопутная граница между Россией и их страной. Причиной такого решения стало резкое увеличение количества заболевших коронавирусом в обеих странах. В связи с этим Азербайджан также ввел в своей стране строгие карантинные меры.

В стране закрыты рестораны и кафе, торговые центры и т.д. Работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Чтобы выйти из дома, необходимо получить разрешение по СМС.

В стране также ограничен въезд в 17 крупных городов и районов (в их и числе и Баку) Карантинный режим пока продлен до 31 января.

За все время пандемии в стране было выявлено более 195 тысяч заболевших коронавирусом, из которых 2 133 человека скончались, более 131 тысячи — выздоровели.

Марина Хоружая