В районе Шуши в нагорном Карабахе 17 декабря погиб российский военнослужащий.

Офицер получил ранение при разминировании, сообщили в Министерстве обороны, сообщает ТАСС.

Российские военные проводили разминирование дороги неподалеку от Шушы. Во время работ произошел подрыв взрывного устройства.

Офицер группы разминирования Международного противоминного центра при этом получил тяжелое ранение. Его повезли в госпиталь, но по дороге военнослужащий скончался.

В минобороны подчеркнули, что родным погибшего офицера будет оказана «вся возможная и необходимая помощь и поддержка».