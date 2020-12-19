О том, что Россия входит в список врагов Америки рассказал местный госсекретарь Майк Помпео на радиошоу.

Как сообщает РИА Новости, чиновник. Возглавляющей государственный департамент страны за океаном заявил ведущему шоу Марку Левину, что у него есть список стран-врагов (в него входит и Россия), кто хочет подорвать их республику и образ жизни.

Досталось и китайцам, чью страну Помпео назвал более важной, «экзистенциальной» угрозой Америке.

Самому Помпео осталось работать на должности чуть более месяца, поэтому он перестал себя сдерживать в вербальном плане — «говорит, что думает».

Затем в США придет к власти новый президент Джозеф Байден, который поставит вместо Помпео своего человека. По всей видимости, с новым главой госдепа тоже не соскучишься. Известно, что Байден пригласил на работу в новую администрацию Джен Псаки, которая «отправляла» шестой американский флот к берегам Белоруссии.