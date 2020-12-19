В Воронежской области мужчина взыскал деньги с дорожников за разбитый автомобиль
Россошанские дорожники возместят жителю Воронежской области 128 тысяч рублей за разбитую машину.
Районный суд удовлетворил иск автомобилиста к «Россошанское ДРСУ №1».
Воронежец требовал возместить ему ущерб от ДТП, которое произошло по причине плохого состояния участка трассы Богучар-Кантемировка.
Суд встал на сторону гражданина, и дорожники теперь заплатят ему за ремонт машины.
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