Россошанские дорожники возместят жителю Воронежской области 128 тысяч рублей за разбитую машину.

Районный суд удовлетворил иск автомобилиста к «Россошанское ДРСУ №1».

Воронежец требовал возместить ему ущерб от ДТП, которое произошло по причине плохого состояния участка трассы Богучар-Кантемировка.

Суд встал на сторону гражданина, и дорожники теперь заплатят ему за ремонт машины.