Пока еще действующий президент Америки Дональд Трамп опроверг слухи, распространяемые некоторыми СМИ, об участии российских хакеров в атаке на госведомства США. По мнению Трампа за этим стоит вовсе не Россия, а Китай. Кроме того, американский президент отметил, что масштаб кибератаки журналистами сильно преувеличен.

Президент США в своем в Твиттере написал, что получил всю информацию об инциденте, но сейчас «все под контролем.»

— Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку СМИ — видимо по финансовым причинам — боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!), — высказался Трамп.

Он также предположил, что в ходе президентских выборов хакерской атаке могли подвергнуться «нелепые» аппараты для голосования.

Напомним, что речь идет о том, что группа неустановленных хакеров смогла получить доступ к ряду американских правительственных учреждений (минобороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепа) через программное обеспечение фирмы SolarWinds. После инцидента некоторые американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников.

Владимир Путин назвал это во время пресс-конференции провокацией. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва не единожды предлагала возобновить диалог по кибербезопасности, однако получила «категорический отказ».

Марина Хоружая