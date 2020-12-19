Новый год неумолимо приближается, и поэтому в Воронеже традиционно развернули елочные базары. Правда, не все они санкционированы, поэтому правоохранительные органы активно взялись проводить рейды. На одном из таких «базарчиков», расположенном на Московском проспекте у дома №114в было изъято 60 елок, которыми продавец торговал не законно — лицензии у него при себе не обнаружилось.

Мужчина предъявили обвинение а административном правонарушении по статье 19.2 Закона Воронежской области от 31.12. 2003 № 74-ОЗ («Об административных правонарушениях на территории Воронежской области»), а также по статье 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии)»).

Елки были переданы в специальное хранилище, а в пресс-службе администрации пообещали сделать рейды по ликвидации несанкционированных елочных базаров, регулярными.

Марина Хоружая