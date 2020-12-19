Исполняющая обязанности директора сельской школы, входящей в Борисоглебский городской округ, попала на штраф в 25 тысяч рублей за нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Наталье Щербаковой было предъявлено обвинение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, после чего Борисоглебский горсуд признал ее виновной и назначил штраф в размере 25 тысяч рублей.

Школой в селе Чигорак Роспотребнадзор заинтересовался после того, как два ее сотрудника заболели коронавирусом. После проведения проверки санврачи выявили в учебном заведении отсутствие запаса дезинфицирующих средств, а на раковине перед столовой не обнаружилось мыла. Кроме того, технический персонал не был полностью укомплектован одноразовыми масками. Суд не стал закрывать глаза на эти мелкие нарушения, предположив, что они вполне могли стать поводом для инфекции.

Сразу после ознакомления с решением суда, администрация школы исправилась и закупила маски и средства дезинфекции.

Марина Хоружая