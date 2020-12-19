Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем обычный возбудитель COVID-19.

Английский профессор Крис Уитти поведал, что консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) сейчас проводит срочные работы, чтобы узнать, не вызывает ли новый штамм более высокой смертности.

Ранее от главы Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока уже поступала информация о том, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса.

Марина Хоружая