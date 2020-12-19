В Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, распространяющийся с бешеной скоростью
Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем обычный возбудитель COVID-19.
Английский профессор Крис Уитти поведал, что консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) сейчас проводит срочные работы, чтобы узнать, не вызывает ли новый штамм более высокой смертности.
Ранее от главы Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока уже поступала информация о том, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса.
Марина Хоружая
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