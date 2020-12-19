Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил сегодня, что западные СМИ пишут не лестные отзывы о российской вакцине «Спутник V» из-за недобросовестной конкуренции. Центр им. Гамалеи первым использовал свои ранние наработки и быстрее всех вышел на разработку вакцины. В результате, «Спутника V», с точки зрения конкуренции попросту представлял угрозу для крупнейших производителей.

Это происходит не потому что Россия плохая, а потому, что она становится «слишком хорошая», — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что кроме «Спутник V» Центром им. Гамалеи был зарегистрирован еще один российский препарат для вакцинации -«ЭпиВакКорона». Ее создал новосибирский центр «Вектор».

Марина Хоружая