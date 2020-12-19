ВестиПК уже сообщал о том, что спор между директором управляющей компании ООО «С-Ком» Юрием Зенищевым и главой другого УК (34-летним воронежцем, имя которого не разглашается пока идет следствие) закончился побоями. Изначально конфликт произошел из-за того, что конкуренты не могли поделить мусорные контейнеры. Дело было в конце ноября. В результате спор о владении контейнерами для сбора бытовых отходов закончился рукоприкладством. Оппонент Зенищева ударил его по голове…

После этого 58-летний Юрий Зенищев попал в больницу «Электроника» с черепно-мозговой травмой и гематомой. Там он и скончался.

Как рассказал сын погибшего, отец писал на избившего его коллегу заявление в полицию, но сотрудники правоохранительных органов начали гонять его «по инстанциям». Сначала потерпевшему велели пройти судмедэкспертизу, чтобы установить степень тяжести травм, а затем отправили делать томографию мозга. Отправившись в Электронику делать КТ, мужчина впал в кому прямо в медучреждении.

Проведенная операция не помогла, мужчина около недели провел в реанимации. А затем умер от травматического отека головного мозга и субдурального кровоизлияния.

На избившего Зенищева директора УК было заведено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас он находится под домашним арестом. Вполне возможно, что после информации о смерти, дело может быть переквалифицировано под часть 4. А по этой, куда более серьезной статье, рукоприкладчику может грозить до 15 лет тюрьмы.

Марина Хоружая