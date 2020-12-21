Новый цикл потепления и похолодания ожидает жителей Воронежской области на наступившей рабочей неделе.

Такие данные приводит региональный гидрометцентр.

В понедельник начнется похолодание, в следствие чего дневные морозы к среде будут до 9 градусов ниже нуля, а осадков не намечается. А в четверг начнется потепление. Температура повысится и высыпает небольшой снег. К выходным могут быть и более сильные осадки.

Ранее Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал, что во всем Центральном федеральном округе, начиная с 21 декабря, произойдет умеренное понижение температуры до температурной нормы.

Фото «Вести ПК»