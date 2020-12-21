Установленный 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка памятник Аленке могут снести из-за обилия негативных отзывов.

Об этом рассказал мэр Нововоронежа Владимир Лещенко. По его словам, участвующая в создании и монтаже арт-объекта инициативная группа сегодня, 21 декабря, должна принять решение о сносе может принять решение о сносе монумента.

Лещенко также сообщил, что над выкованным из металла памятником работал профессиональный художник.

Ранее интернет-аудитория сравнила нововоронежскую Алёнку с персонажами из разных фильмов: в частности, с картиной «Заклятье-2» и белым ходоком изб «Игры престолов»