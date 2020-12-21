Этот и другие вопросы обсудили на планерном совещании в администрации, которое прошло под председательством главы города Вадима Кстенина. В нем приняли участие заместители мэра и руководители районных управ.

С информацией об эпидемиологической ситуации выступила вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая. Она сообщила, что в настоящее время 21 класс в 12 школах переведен на дистанционный формат обучения по ОРВИ, при этом ни одного закрытого детского сада или школы по вирусным заболеваниям в городе нет, а эпидемиологическая ситуация находится на контроле профильных ведомств. Каникулы у школьников начнутся по графику – с 28 декабря и продлятся до окончания новогодних праздников.

– Пятница, 25 декабря, будет последним учебным днем в этой четверти. В соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации массовые общешкольные и общесадовские новогодние мероприятия проводиться не будут. Вместе с тем оставить детей без праздника мы не можем, поэтому с каждым учреждением проработаны вопросы проведения внутриклассных и внутригрупповых праздников, – сообщила вице-мэр.

Также по информации Надежды Петровны, в соответствии со статистикой, которую муниципалитет ведет совместно с управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, за счет средств работодателей привито от гриппа порядка 115 тыс. человек, всего же в кампании по вакцинации приняло участие более 55% жителей Воронежа.

В ходе заседания глава Воронежа Вадим Кстенин заслушал доклады о завершении работ по ключевым объектам строительства и готовности комбинатов благоустройств к новогодним праздникам. В частности, мэр города сакцентировал внимание подчиненных на возможности переработки елей, которые горожане будут выносить к контейнерным площадкам.

– Очень жалко, что елки после праздников просто отправляются на свалку. Было бы очень неплохо, если бы смогли переработать хотя бы часть деревьев в щепу, в том числе для этих целей мы приобрели в этом году мощную дробилку. Это будет правильно с точки рения экологии и последующего благоустройства, но с точки зрения организации этого процесса – очень непростая задача. Мы понимаем, что люди сами не повезут массово высохшие и осыпающиеся деревья к каким-то местам централизованного сбора, а понесут их на ближайшие контейнерные площадки. Поэтому предлагаю управам районов взаимодействовать с управляющими компаниями, чтобы после Нового года по их сигналу и по мере накопления елок сделать несколько рейсов, собрать их и переработать. А в следующем году необходимо активно использовать получившуюся щепу в благоустройстве. Это не только красиво, но и практично – она закроет грунт, сквозь нее не пробиваются сорняки и будет меньше пыли, – подчеркнул мэр Воронеж Вадим Кстенин.

Кроме того, будут переработаны те ели и сосны, которые могут остаться на городских территориях после завершения работы елочных базаров (к сожалению, не все предприниматели вывозят их должным образом).

В завершение совещания глава города поручил руководителям управ продолжать держать на контроле уборку улично-дорожной сети, тротуаров и общественных пространств от снега.