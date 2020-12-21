Архитектурный конкурс на разработку концепции фасада и интерьеров оперного театра объявили в Воронеже.

Как сообщает «Вести Воронеж», объявить публичный конкурс на лучшую концепцию облика оперного театра побудила критика архитекторами трех концепций реконструкции здания.

Заявки принимаются до 10 февраля.

Комиссия экспертов выберет пять лучших проектов, после чего, до 31 марта, определят победителя.

Архитекторы и дизайнеры будут учитывать эстетические, исторические и иные особенности объекта.