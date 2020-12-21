Памятник нововоронежской Аленке,которая всполошила всю общественность не только Воронежа, но и других регионов, все-таки снесли. Внешний вид этой чудо-женщины откровенно напугал всех, кто ее видел. Многие волновались, не из бюджета ли оплачен сей шедевр (понятное дело, что скидываться на сие творение не хотел ни один воронежский налогоплательщик)

По одной из версий Аленку Нововоронежу преподнесли в дар, по другой — на ее создание и установку было потрачено 12 миллионов. Но даже если это был подарок, то поговорка о том, что дареному коню в зубы не смотрят, явно здесь не уместа. Устрашающее лицо Аленки, напоминающее оживший фильм ужасов, взбудоражило всех. Умельцы быстренько «пришпандорили» с помощью фотошопа лик Аленки на одноименную плитку шоколада и даже на знаменитую картину Васнецова «Аленушка». Эти шедевры пошли гулять по интернету, а Аленка стала известная на всю Россию.

Но так как общественное мнение от положительного было довольно далеко, Аленку было решено убрать с глаз долой. Сегодня, 21 декабря, памятник демонтировали. По словам заместителя главы администрации города Нововоронежа Светланы Тулиновой, такое решение было принято в понедельник на совещании в администрации города. Правда, после того, как поступила информация о демонтаже, люди начали писать, что надо было оставить.

Напомним, что памятник был открыт по случаю 250-летия села Новая Аленовка 18 декабря и простоял в Нововоронеже ровно 3 дня. После демонтажа арт-объект был отправлен на хранение в муниципальное предприятие.

Многие задаются вопросом, откуда взялась вообще эта Аленка, и кто она такая, чтобы увековечивать ее столь масштабно. Как выяснилось, согласно легенде, Аленка по поручению своих односельчан отправилась искать землю для поселения. Она пришла на Дон из-под города Лебедяни, нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала туда жить своих односельчан. В последствии Аленка стала жертвой разбойника Кудеяра, который убил ее рядом с этим самым ручьем. С тех пор поселок был назван Аленовкой, а сейчас на его месте располагается город Нововоронеж.

Марина Хоружая

Фото канала НТВ (заглавное)

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