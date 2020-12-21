Сегодня, 21 декабря, вступил в силу указ, утверждающий состав Государственного совета, председателем которого стал Владимир Путин. Секретарем Госсовета остался как и прежде помощник президента Игорь Левитин. Указ о составе совещательного органа, опубликован на портале правовой информации. В состав Госсовета вошли также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Государственной думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, его первый зам Сергей Кириенко, а также главы парламентских фракций, губернаторы, и часть АП.

Напомним, что закон о Госсовете был подписан главой государства 8 декабря. Этот документ был подготовлен для реализации принятых поправок к Конституции РФ и определяет место, статус, порядок формирования и деятельность Госсовета в системе органов публичной власти. Госсовет формируется президентом в целях обеспечения согласованной работы органов власти, а также определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

В состав Госсовета него вошли 104 человека. Согласно персональным указам президента в состав Госсовета вошли глава муниципального образования — глава Евпатории, председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся Харитоненко, глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков, а также руководитель РСПП Александр Шохин и председатель ФНПР Михаил Шмаков.

В президиум Госсовета вошли 28 человек, в который входят 18 глав субъектов РФ, возглавляющих комиссии Госсовета (остальные будут находиться в президиуме на ротационной основе) и Игорь Левитин.

Марина Хоружая