Мы уже писали о том, что в британскими учеными был обнаружен новый штамм коронавируса, который оказался на 70% заразнее, чем предыдущие. Новая мутация была обнаружена в Лондоне и на юге Англии. В связи с мутацией ковида был связан рост количества новых заболевших, после чего некоторые европейские страны сразу приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией. Также рейсы из Великобритании не принимают Канада, Гонконг, Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Турция, Марокко, Саудовская Аравия и др.

Берлине пытается добиться общеевропейского запрета на полеты в Соединенное Королевство с 21 декабря по 6 января, а также приостановки железнодорожного сообщения.

С завтрашнего дня перелеты в Великобританию и обратно, прекращаются и в нашей стране. Пока — на неделю. Такое решение было принято оперштабом, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Напомним, что Великобритания вошла в число 16-ти стран, с кем Россия открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение (рейсы между Лондоном и Москвой выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот» и British Airways).

К слову, новая мутация короновируса была обнаружена не только в Великобритании — ее выявили также в Италии, ЮАР, Австралии, Дании и Нидерландах (с этими странами было приостановлено авиасообщение Израилем, Швейцарией, Саудовской Аравией и Турцией).

Как сообщили в оперштабе, ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании сейчас тщательно изучается. По итогам будут приняты дальнейшие решения.

Марина Хоружая