История под названием «Навальный и ФСБ» продолжается, и сегодня в ней появилась новая глава. Оппозиционером Алексеем Навальным была опубликована запись телефонного разговора с человеком, якобы являющимся одним из восьмерых сотрудников секретного подразделения ФСБ, которые организовали его отравление. Как сообщил Навальный, этот разговор состоялся за несколько часов до публикации расследования о предполагаемых отправителях.

Как сообщил Навальный, его команда воспользовалась программой, которая скрывает настоящий номер звонящего и подставляет нужный и попробовала дозвониться до всех восьмерых сотрудников ФСБ. Никто из них, кроме Константина Кудрявцева, разговаривать не стал. В начале разговора Навальный представился ему помощником секретаря Совбеза. Он попросил рассказать о том, что случилось в августе текущего года, после чего Кудрявцев поведал, как «обрабатывал» вещи оппозиционера после его госпитализации в омскую больницу.

-Ну, замывали, обрабатывали растворами. Чтобы они не это… ну, там… как сказать-то. Ну, обрабатывали. Чтобы не было следов, там, ничего такого,- говорит собеседник Навального. — Сказали работать по трусам, по внутренней части…

«Помощнику секретаря Совбеза» Кудрявцев посоветовал обратиться к Станиславу Макшакову, который руководил операцией.

— Я не знаю по времени, когда было все сделано. То есть когда отработали, да. Не знаю, у меня такой информации. Это скажет точно Макшаков наверняка. Ну, ребята, может быть. Ну, не может быть, а скажут…, — выдал предполагаемый сотрудник ФСБ.

Напомним, что расследование о предполагаемых отправителях Алексея Навального было опубликовано 14 декабря. Навальный утверждает, что в секретной операции принимали участие 8 сотрудников с медицинским и химическим образованием из подразделения, действующего под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Однако, российские власти данную информацию отрицают.

Юлия Киреева