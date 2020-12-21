Сегодня Сергей Ситников провел рабочую встречу с начальником отдела полиции № 8 Сергеем Бучневым и военным комиссаром Ленинского и Советского районов Александром Чистяковым, в которой приняла участие заместитель руководителя управы по социальным вопросам Евгения Демченко.

Темой встречи стали итоги осенней призывной кампании и планах по военно-патриотическому воспитанию. Военком доложил о выполнении задания на призыв и сказал, что в 2020 году в Российскую Армию призваны 62 юноши – жители Ленинского района. В свою очередь, Евгения Демченко ознакомила присутствующих с планом мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи в современных условиях.

— В Ленинском районе богатая история воспитательной работы с подрастающим поколением на примерах героев Великой Отечественной войны, ветеранов локальных конфликтов, ветеранов Вооруженных Сил. Частые встречи с этими знаменитыми людьми ранее легли в основу понимания школьниками исторической ценности воспоминаний ветеранов, важности быть готовыми к защите своей Родины, — сказал Сергей Ситников.

Он также отметил, что в связи с особыми обстоятельствами такие встречи стали невозможны. Вместе с тем, дети активно включились в реализацию различных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы в онлайн формате. И это у них замечательно получается.