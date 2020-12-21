Проанализировав спрос и предложения сайта HeadHunter, эксперты составили ТОП-15 вакансий за декабрь с самыми высокими зарплатами в Воронежской области. В нашем регионе аналитики нашли сразу 5 высокооплачиваемых должностей с ежемесячной зарплатой от 100 тыс до 1 000 000 рублей.

Самой перспективной в плане заработка профессией стал разработчик мобильных приложений/игр на базе Android/iOS — занимая данную должность можно зарабатывать от 100 тысяч до миллиона рублей в месяц. При этом работать специалист должен удаленно, также как и обсуждать оптимальные решения и их реализацию с менеджерами проектов. Взаимодействие с тестировщиками и дизайнерами также дистанционное.

Еще одна должность, где можно заработать большие деньги — специалист по ведению переговоров. Ему предлагают от 250 тысяч до 1 млн. рублей.

Зарплату до миллиона может получить и помощник руководителя (читай — секретарь) Правда «разгон» начинается от 40 тысяч рублей. Что секретарю необходимо сделать, чтобы повысить свою ежемесячную зарплату с 40 тысяч до миллиона, на сайте не уточняется.

До 500 000 в месяц обещают выплачивать менеджеру по закупкам на сельхозпредприятии, и от 100 000 до 500 000 рублей получит гендиректор.

Коммерческому директору Торгового центра, исполнительному директору Java Team Lead, коммерческому директору Senior Android Developer (Yota), гендиректору приборостроительного завода, инженеру-технологу по промышленным сточным водам, консультанту-аналитику SAP ERP/EWM, руководителю отдела продаж и HR-директору предлагаются не столь внушительные оклады, но тоже ничего — 150-350 тысяч рублей.

Марина Хоружая